जानें विदेश मंत्री ने क्यों कहा- चीन के साथ भारत का रिश्ता हमारे लिए चिंता का विषय

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में 'स्टार्ट अप एंड इनोवेशन एग्जीबिशन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर और भारत के रिश्ते को रेखांकित किया और कहा कि हम तब साथ आए थे, जब दुनिया बदल रही थी और भारत भी। सिंगापुर में 'स्टार्ट अप एंड इनोवेशन एग्जीबिशन' के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब हम (भारत और सिंगापुर) अपने संबंधों के समकालीन दौर में एक साथ आए थे, यह वह समय था जब दुनिया बदल रही थी और भारत बदल रहा था। दो बदलावों का एक दूसरे के साथ कुछ लेना-देना था।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में उस समय भुगतान का संकट था और आर्थिक सुधारों पर काम कर रहा था। उस परिस्थिति में भारत ने सिंगापुर का रुख किया और सिंगापुर ने प्रतिक्रिया दी। सिंगापुर तभी से भारत की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है।

EAM Dr. S Jaishankar in Singapore: In political, strategic as well as economic commercial areas, Singapore has become a fulcrum for India’s policies. Today, what started as a bilateral relationship is something that has grown very much bigger. https://t.co/IjYm90bf7j