खेल : टेन डोएशे कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े
टेन डोएशे कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े कोलकाता। भारतीय टीम के सहायक कोच
टेन डोएशे कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े कोलकाता। भारतीय टीम के सहायक कोच के रूप में कार्यकाल समाप्त करने के बाद रयान टेन डोएशे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से जुड़ गए हैं। वह टीम के क्रिकेट रणनीति प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। नीदरलैंड्स के पूर्व बल्लेबाज टेन डोएशे केकेआर में खिलाड़ियों की खोज, उनके चयन, टीम योजना और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। टेन डोएशे इसके साथ ही कैरिबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, आईएलटी20 में अबु धाबी नाइट राइडर्स और मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के सहायक कोच के रूप में भी कार्य करेंगे।
वह 2012 और 2014 में केकेआर की आईपीएल चैंपियन बनाने वाली टीम के सदस्य थे।
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