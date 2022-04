अंतराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ेगा रुपये का दबदबा, रूस ने भारत को दिया एक्सचेंज ऑफर

रूस ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिससे भारत का रुपये की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढेगी, रूस ने भारत को तेल अलावा बाकी सभी व्यापार में रुपये और रुपल में पेमेंट का प्रस्ताव दिया है।

