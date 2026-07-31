ग्रामीण एसपी ने किया सीमा क्षेत्र एवं थाना का निरीक्षण
ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने लौकही और लौकहा थाना का दौरा किया। उन्होंने थानाध्यक्षों से विभिन्न मामलों की जानकारी ली, कोर्ट द्वारा भेजे गए वारंट और कुर्की जब्ती के मामलों का निष्पादन किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।
लौकही। ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ शुक्रवार को लौकही एवं लौकहा थाना पहुंचे। यहां वे लौकही थानाध्यक्ष गौरव कुमार तथा से लौकहा थानाध्यक्ष धीरज कुमार से अलग- अलग थाना में दर्ज विभिन्न मामलों की अद्यतन जानकारी लिए। इसके अलावे कोर्ट द्वारा भेजे गए वारंट, कुर्की जब्ती आदि मामलों के निष्पादन के सम्बंधन में जानकारी लेते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित रुप से गश्ती करने, आपराधिक व असमाजिक तत्त्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिये। वे थरुआही पहुंचकर सीमा क्षेत्र का भी निरीक्षण किये। इस क्रम में वे एसएसबी के अधिकारियों से भी शराब आदि के सम्बंध में जानकारी लिये। मौके पर उन्होंने सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिये।
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