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ग्रामीण आवास सहायकों को पिछले नौ माह से मानदेय नहीं, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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भरगामा। निज संवाददाता ग्रामीण आवास सहायकों पिछले नौ माह से मानदेय नहीं मिला है

ग्रामीण आवास सहायकों को पिछले नौ माह से मानदेय नहीं, प्रदर्शन

भरगामा। निज संवाददाता ग्रामीण आवास सहायकों पिछले नौ माह से मानदेय नहीं मिला है । जिसकी वजह से इन आवास कर्मियों में भूखमरी की नौबत उत्पन्न हो गई है । मानदेय का भुगतान नहीं होने से आजिज आवास सहायको इसके विरोध में प्रखंड मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण आवास सहायकों ने बताया कि लगातार पिछले नौ महीने से उन लोगों को मानदेय नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आवास पर्यवेक्षक चंदन कुमार सहित ग्रामीण आवास सहायक रजनीश कुमार रंजन, ओमप्रकाश पंडित, निक्की रानी, रौशन भारती, विनोद पासवान, मुन्ना ऋषिदेव, कमरुल होदा, आबीदुर रहमान, अभिषेक कुमार सिंह, आशुतोष कुमार झा, कुणाल प्रियदर्शी, राहील परवेज तथा लेखापाल मंटू लाल देव समेत अन्य कर्मियों ने बताया कि मानदेय नहीं मिलने से घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा और अन्य जरूरी खर्चों का प्रबंधन करना कठिन हो गया है।कर्मियों

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का कहना है कि कार्यालय आने-जाने के लिए यात्रा भाड़ा और वाहन में ईंधन भराने तक के लिए उन्हें दूसरों से उधार लेना पड़ रहा है। आगामी पर्व त्यौहार के मौसम को देखते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। बताया कि आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई है कि कई राशन दुकानदार भी उधार में सामान देने से मना कर रहे हैं। आवास सहायकों ने विभाग से अविलंब लंबित मानदेय का भुगतान कराने की मांग करते हुए कहा कि समय पर भुगतान नहीं होने से कार्य करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज करने पर विवश होंगे।

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