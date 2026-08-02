ग्रामीण चिकित्सकों को मिला विभिन्न चिकित्सा विषयों पर प्रशिक्षण
सासाराम में आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन की मासिक बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और नवीन चिकित्सा जानकारी पर चर्चा की। डॉ. आलोक तिवारी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रजिस्ट्रेशन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में एक आगामी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा।
सासाराम, निज संवाददाता। आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन चिकित्सक मंच की मासिक ट्रेनिंग व बैठक रविवार को आर्श मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम रौजा रोड सासाराम में हुई। कार्यक्रम में जिले के बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, नवीन चिकित्सा जानकारी तथा संगठन की आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेषज्ञों ने रोगियों को बेहतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक उपचार पद्धतियों और आवश्यक चिकित्सकीय जानकारी साझा की। मंच के डॉ. आलोक तिवारी ने ग्रामीण चिकित्सकों के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रजिस्ट्रेशन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
इस अवसर पर संगठन के आगामी छह दिसंबर को सासाराम में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह सह स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में आईजी विकास वैभव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के माध्यम से स्वस्थ बिहार, समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया।
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