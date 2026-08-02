इमामगंज के ग्रामीण चिकित्सकों ने विस अध्यक्ष को स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
इमामगंज प्रखंड के ग्रामीण चिकित्सकों ने गया जी के हरिदास स्कूल में सम्मेलन किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य कर्मियों का दर्जा देने की मांग की। डॉ. आर कुमार ने बताया कि एनआईओएस से एक साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद उन्हें अभी तक स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा नहीं मिला है।
इमामगंज प्रखंड के ग्रामीण चिकित्सकों का रविवार को गया जी स्थित हरिदास स्कूल में सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण चिकित्सक संघ के प्रखंड अध्यक्ष डॉ. आर कुमार ने बताया कि बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को एनआईओएस के तहत एक साल का प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। सम्मेलन के लिए चिकित्सकों के दल को जदयू जिलाउपाध्यक्ष अवधेश प्रसाद और समाजसेवी भवानी सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कई ग्रामीण चिकित्सक मौजूद रहे।
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