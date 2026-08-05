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34 प्रतिभागी करेंगे योजनाओं का सोशल ऑडिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन के तहत दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन में 34 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। वे विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट करेंगे। समापन समारोह में प्रशिक्षण के महत्व पर चर्चा की गई।

34 प्रतिभागी करेंगे योजनाओं का सोशल ऑडिट

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम-2025 के तहत आयोजित दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मंगलवार को संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के 34 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतिभागी विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट करेंगे। समापन समारोह में संस्थान के आचार्य डॉ. सुरेश चंद्र ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। बताया गया कि अब वे अपनी निर्धारित ग्राम पंचायतों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का भौतिक स्थलीय सत्यापन करेंगे।

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कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रभारी पवन कुमार, ओपलेश देवी और विजयपाल भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में मिली जानकारी का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने का आह्वान किया।

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