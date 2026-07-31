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सिलाव में आपदा पीड़ितों के मंत्री ने दिए 4.27 लाख के चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आपदा पीड़ितों को 4 लाख 27 हजार 406 रुपये की सहायता वितरण की। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 15 परिवारों को 20-20 हजार रुपये चेक दिए गए। अन्य पीड़ित परिवार को 38 हजार रुपये और आगजनी के प्रभावित किसानों को 89 हजार 406 रुपये दिए गए।

सिलाव में आपदा पीड़ितों के मंत्री ने दिए 4.27 लाख के चेक

​नालंदा, निज संवाददाता। सिलाव प्रखंड सभागार में शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आपदा पीड़ितों के बीच चार लाख 27 हजार 406 रुपये की सहायता राशि का चेक बांटा। ​मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत दरिया सराय, पचवारा, मनियम, शाहपुर, बकसू, नानंद समेत विभिन्न गांवों के 15 आश्रित परिवारों को 20-20 हजार रुपये के चेक दिए। वहीं, श्रम संसाधन विभाग की ओर से एक परिवार को 38 हजार रुपये तथा विन्डीडीह गांव के आगजनी पीड़ित पांच किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 89 हजार 406 रुपये दिए। ​मंत्री ने कहा सरकार संकट की घड़ी में हर पीड़ित के साथ खड़ी है।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी हादसे की स्थिति में पुलिस को सूचना दें और पोस्टमार्टम जरूर कराएं, ताकि जागरूकता के अभाव में कोई भी लाभार्थी सरकारी सहायता से वंचित न रहे। मौके पर बीडीओ प्रह्लाद कुमार, सीओ प्रीति कुमारी, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि रंजीत कुमार, डॉ. मनोज कुमार व अन्य मौजूद थे। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)

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