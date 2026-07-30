ब्याज माफी योजना का डिफॉल्टर किसान उठाएं लाभ
धनसोई में ग्रामीण बैंक ने एकमुश्त निपटारा योजना शुरू की है, जिसमें ऋणधारक अपने मूल राशि जमा कर ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। यह योजना 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण ऋण न चुका पाने वाले किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करना है।
धनसोई, हमारे प्रतिनिधि। ग्रामीण बैंक ने कृषि और गैर-कृषि ऋणधारकों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना यानी ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत वैसे ऋणधारक जो लंबे समय से ऋण नहीं चुका पाए हैं। ऐसे लोग मूल राशि जमा कर पूरा ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बैंक प्रबंधन के अनुसार यह योजना 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। योजना का लाभ फसल ऋण यानी केसीसी, पशुपालन, लघु व्यवसाय और अन्य टर्म लोन लेने वाले ले सकते हैं। धनसोई शाखा प्रबंधक मो. आसिफ जफर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई किसान और छोटे व्यापारी ऋण नहीं चुका पाए हैं।
वर्ष 2016 से पूर्व के ऋणधारकों को राहत देने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना में एनपीए खाते भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें