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ब्याज माफी योजना का डिफॉल्टर किसान उठाएं लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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धनसोई में ग्रामीण बैंक ने एकमुश्त निपटारा योजना शुरू की है, जिसमें ऋणधारक अपने मूल राशि जमा कर ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। यह योजना 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण ऋण न चुका पाने वाले किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करना है।

ब्याज माफी योजना का डिफॉल्टर किसान उठाएं लाभ

धनसोई, हमारे प्रतिनिधि। ग्रामीण बैंक ने कृषि और गैर-कृषि ऋणधारकों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना यानी ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत वैसे ऋणधारक जो लंबे समय से ऋण नहीं चुका पाए हैं। ऐसे लोग मूल राशि जमा कर पूरा ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बैंक प्रबंधन के अनुसार यह योजना 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। योजना का लाभ फसल ऋण यानी केसीसी, पशुपालन, लघु व्यवसाय और अन्य टर्म लोन लेने वाले ले सकते हैं। धनसोई शाखा प्रबंधक मो. आसिफ जफर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई किसान और छोटे व्यापारी ऋण नहीं चुका पाए हैं।

वर्ष 2016 से पूर्व के ऋणधारकों को राहत देने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना में एनपीए खाते भी शामिल हैं।

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