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कागजों पर संचारी रोग अभियान, गांव में गंदगी का अंबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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तेजवापुर ब्लॉक के गावँ रामगढ़ी के मजरा मैला सरैया में सफाई की कमी के कारण हालात बिगड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। शासन के संचारी रोग अभियान के दावों के बावजूद, सफाईकर्मी गांव में नहीं आते और लोग अपनी दिनचर्या में मुश्किल महसूस कर रहे हैं।

कागजों पर संचारी रोग अभियान, गांव में गंदगी का अंबार

नालियां बजबजा रहीं, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, ग्रामीणों में रोष तेजवापुर, संवाददाता। शासन द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाए जाने के दावों के बीच तेजवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामगढ़ी के मजरा मैला सरैया में हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। गांव में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा है, नालियां बजबजा रही हैं और सड़कों पर गंदा पानी बहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।ग्रामीण अंगनू, सुरेंद्र, बाबूलाल, गुड्डू, गौरव पांडेय और अमर संत ने बताया कि गांव में लंबे समय से नियमित सफाई नहीं कराई जा रही है। घरों के सामने गंदगी और जलभराव के कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है।

सफाईकर्मी गांव में सफाई करने नहीं आते, जिससे पूरे गांव की स्थिति बदहाल हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन के संचारी रोग अभियान के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उदासीन बने हुए हैं। ग्रामीणों ने गांव में नियमित साफ-सफाई, नालियों की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।

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