दो साल से पाइप लाइन में नहीं आया पानी
ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी और पाइप लाइन का निर्माण किया गया था, लेकिन दो वर्ष बीतने के बावजूद पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई। पाइप लाइन बिछाने के बाद कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा।
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही घर-घर पानी पहुंचाने के लिए गांव में पाइप लाइन भी बिछाई गई, लेकिन करीब दो वर्ष बीतने के बाद भी पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के अनुसार पाइप लाइन बिछाने के बाद कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। ऐसे में योजना के तहत पानी की टंकी और पाइप लाइन होने के बावजूद ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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