सीयूएसबी: कृषि विभाग ने शुरू किया ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) परिसर में कृषि विभाग की ओर से ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह की पहल पर बीएससी (कृषि) के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि कृषि विभाग का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों का समाज तक प्रसार करना तथा विद्यार्थियों को व्यावहारिक व शोध-आधारित शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की यह पहल विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण समुदाय, किसानों एवं विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को भी सुदृढ़ करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में सतत विकास, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा。

गांवों का भ्रमण करेंगे विद्यार्थी

कृषि विभागाध्यक्ष प्रो. अवनीश प्रकाश सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आसपास स्थित गांवों का भ्रमण करेंगे तथा स्थानीय किसानों एवं ग्रामीण समुदाय के साथ सीधे कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से सामाजिक एवं कृषि संबंधी आंकड़ों का संग्रह करेंगे, किसानों की समस्याओं को समझेंगे तथा वैज्ञानिक कृषि तकनीकों एवं नवाचारों के प्रसार में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल क्लास-कैम्पस-कम्युनिटी की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से शोध, शिक्षा एवं समाज के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित होगा। यह कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं कृषि उन्नयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीआरओ मो. मुदस्सीर आलम ने बताया कि कृषि विभाग अपनी शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों का निरंतर विस्तार कर रहा है। बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने हाल ही में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर तथा जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग विषयों में स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।