लिंक खोलते ही खाते से 2.98 लाख रुपये हुए पार
मनोज सिंह, त्रिपुरारपुर गांव के निवासी ने 25 मार्च 2026 को एक लिंक खोलते ही अपने खाते से 2.98 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की। लिंक खोलने से पैसे कट गए, लेकिन मोबाइल नंबर न होने के कारण तुरंत जानकारी नहीं मिली। मामला पुलिस ने साइबर सेल को भेजा है।
पुरवा। अज्ञात लिंक खोलते ही खाते से रुपये पर पार हो गए। क्षेत्र के त्रिपुरारपुर गांव के रहने वाले मनोज सिंह ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि 25 मार्च 2026 को उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया। जिसमें लिंक को खोलने की बात लिखी थी। जैसे ही लिंक को खोला तो खाते से 2.98 लाख रुपये अपने आप कट गए। लेकिन खाते में मोबाइल नंबर न लगा होने से मैसेज नहीं आया। जिसके चलते तत्काल जानकारी नहीं हो सकी। कुछ दिन बाद जब गांव स्थित एजीबी बैंक पहुंच खाता चेक करवाया तो उसके साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी हुई।
तब 1930 पर शिकायत की गई थी। थाना प्रभारी भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि मामला साइबर सेल को भेजकर जांच कराई जा रही है।
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