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रुपया तीन पैसे टूटकर 95.40 प्रति डॉलर पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। कच्चे तेल के ऊंचे दामों और शेयर बाजार की कमजोरी के बीच, रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 95.40 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय मुद्रा पर दबाव रहा, लेकिन विदेशी फंडों का योगदान थोड़ी मददगार रहा। अंत में, रुपया 95.37 की तुलना में तीन पैसे गिरा।

रुपया तीन पैसे टूटकर 95.40 प्रति डॉलर पर

नई दिल्ली। कच्चे तेल की की ऊंची कीमतों और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी के बीच रुपया मंगलवार को तीन पैसे की गिरावट के साथ 95.40 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ा, लेकिन हाल ही में विदेशी कोषों के प्रवाह ने रुपये को कुछ हद तक समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.35 प्रति डॉलर पर खुला। यह 95.25 से 95.42 के दायरे में कारोबार करता रहा। अंत में यह 95.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट है।

रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.37 पर बंद हुआ था।

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