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रुपया 11 पैसे टूटकर 95.28 प्रति डॉलर पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच रुपये में 11 पैसे की गिरावट आई है, जो 95.28 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों के प्रवाह ने रुपये को थोड़ा समर्थन दिया, लेकिन पश्चिम एशिया वार्ता में गतिरोध ने स्थानीय मुद्रा पर दबाव डाला।

रुपया 11 पैसे टूटकर 95.28 प्रति डॉलर पर

मुंबई। मजबूत डॉलर और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच सोमवार को रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 95.28 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, पश्चिम एशिया वार्ता में कोई प्रगति नहीं होने और डॉलर में मजबूती से स्थानीय मुद्रा पर दबाव रहा। हालांकि, विदेशी निवेशकों के प्रवाह ने रुपये को थोड़ा सहारा दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.18 पर खुला और कारोबार के दौरान 95.18 से लेकर 95.31 के दायरे में कारोबार करता रहा। अंत में यह 95.28 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट है।

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