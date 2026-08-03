डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार छठे दिन तेजी
मुंबई में रुपया सोमवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में 12 पैसे की बढ़त के साथ 95.31 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान पर हमले टालने के निर्णय से डॉलर की कमजोरी से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। एफआईआई की लिवाली और घरेलू शेयर बाजार में तेजी ने भी रुपया को मजबूती प्रदान की।
मुंबई। रुपया सोमवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में मजबूत बने रहने के साथ ही 12 पैसे की बढ़त के साथ 95.31 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले टालने के फैसले के बाद डॉलर के कमजोर होने से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लिवाली और घरेलू शेयर बाजार में तेजी से भी रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.15 प्रति डॉलर पर खुला। दिन में यह 95.11 से 95.34 के दायरे में कारोबार करता रहा।
अंत में यह 95.31 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की बढ़त है।
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