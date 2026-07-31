अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे चढ़ा
मुंबई में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 95.35 पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी प्रवाह और रिजर्व बैंक के समर्थन से रुपये में मजबूती आई। हालाँकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और डॉलर की मजबूती ने इसकी तेजी पर प्रभाव डाला। आपसी तनाव से भी बाजार में चिंता बढ़ी।
मुंबई। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 15 पैसे बढ़कर 95.35 (अस्थायी) पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी प्रवाह और रिजर्व बैंक के समर्थन से रुपये में मजबूती आई। हालांकि, विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और डॉलर के मजबूत होने से रुपये की तेजी पर लगाम लगा, जबकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने बाजार को चिंता में डाल दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.40 पर खुला और कारोबार के दौरान 95.25-95.46 के दायरे में रहा। अंत में यह पिछले बंद भाव से 15 पैसे बढ़कर 95.35 (अस्थायी) पर बंद हुआ।
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