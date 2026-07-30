रुपया नौ पैसे मजबूत होकर 95.67 प्रति डॉलर पर
मुंबई में स्थानीय शेयर बाजारों में मजबूती और विदेशी पूंजी के प्रवाह के बीच रुपया पांचवे कारोबारी सत्र में नौ पैसे बढ़कर 95.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर में नरमी ने रुपये को समर्थन दिया, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से तेजी सीमित रही।
मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजारों में मजबूती और विदेशी पूंजी के प्रवाह के बीच रुपया बृहस्पतिवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ नौ पैसे मजबूत होकर 95.67 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, डॉलर में नरमी से भी रुपये को समर्थन मिला। हालांकि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से इसकी तेजी सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.59 पर खुला और कारोबार के दौरान 95.56 से 95.75 के दायरे में कारोबार करता रहा। कारोबार के अंत में यह 95.67 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की बढ़त है।
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