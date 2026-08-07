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डॉलर के मुकाबले रुपए में दो पैसे की मामूली बढ़त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई में शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.20 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। ईरान और ओमान के बीच बातचीत के नतीजों की अनिश्चितता तथा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। अंत में रुपया 95.20 पर बंद हुआ।

डॉलर के मुकाबले रुपए में दो पैसे की मामूली बढ़त

मुंबई। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.20 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी बातचीत के नतीजों को लेकर अनिश्चितता से वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की धारणा के बीच रुपये में हल्की गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच समझौते को लेकर अनिश्चितता तथा कच्चे तेल की कीमतों में हाल की तेजी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.27 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 95.19 से 95.28 प्रति डॉलर के दायरे में रहा और अंत में दो पैसे की बढ़त के साथ 95.20 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

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