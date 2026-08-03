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25 ग्राम स्मैक सहित रुपईडीहा निवासी युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की टीम ने 25 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई रात 11 बजे इंडो-नेपाल सीमा के पास की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान अरशद कुरेशी के रूप में हुई है। आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

25 ग्राम स्मैक सहित रुपईडीहा निवासी युवक गिरफ्तार

रुपईडीहा, संवाददाता। स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने रविवार की रात 11 बजे 25 ग्राम स्मैक सहित एक रुपईडीहा निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम रुपईडीहा एसएसबी बीओपी के साथ इंडो नेपाल बार्डर के पिलर संख्या 651/2 के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान भारतीय क्षेत्र से एक युवक को नेपाल प्रवेश के पूर्व ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इसके पास 25 ग्राम स्मैक व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। युवक की पहचान अरशद कुरेशी पुत्र मुस्तफा कुरेशी निवासी चिकवन टोला मुनीरगंज नगर पंचायत रुपईडीहा के रूप में हुई है।

एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को न्यायालय भेज दिया गया है।

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