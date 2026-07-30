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मानव तस्करी रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर रुपईडीहा में एक रैली का आयोजन किया गया। मानव सेवा संस्थान, गोरखपुर के सहयोग से आयोजित रैली में नागरिकों और युवाओं को मानव तस्करी के खतरे और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की।

मानव तस्करी रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकाली

रुपईडीहा, संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर गुरुवार को भारत-नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा क्षेत्र में मानव तस्करी की रोकथाम एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मानव सेवा संस्थान, गोरखपुर द्वारा 42वीं एसएसबी व बहराइच पुलिस के सहयोग से किया गया। रैली के दौरान सीमा क्षेत्र के नागरिकों, यात्रियों, महिलाओं, युवाओं व स्थानीय व्यापारियों को मानव तस्करी के बढ़ते खतरे द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों तथा इससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति अथवा मानव तस्करी से जुड़ी सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय एनजीओ, पुलिस व एसएसबी को अवगत कराएं।

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वक्ताओं ने कहा कि भारत-नेपाल की खुली सीमा का दुरुपयोग कर मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। मानव सेवा संस्थान के अर्जुन कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराई पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे।

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