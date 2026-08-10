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वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर निकाली रन फॉर वंदे मातरम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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खिरनीबाग मैदान से रन फॉर वंदे मातरम में दौड़ लगाते विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल के कार्यकर्ता।शाहजहांपुर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने क

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर निकाली रन फॉर वंदे मातरम

शाहजहांपुर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल शाहजहांपुर महानगर की ओर से रन फॉर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया गया। खिरनीबाग मैदान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यक्रम में प्रांत सह मंत्री राकेश त्यागी ने कार्यकर्ताओं को नशामुक्त समाज और अखंड भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि अटक से कटक तक भारत के भू-भाग का जो हिस्सा अलग हुआ है, उसे पुन: भारत का हिस्सा बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया।

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खिरनीबाग मैदान से शुरू हुई दौड़ सदर, बहादुरगंज और इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने से होते हुए वापस खिरनीबाग मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजक राहुल सिंह, सुधीर सिंह, हरीश, अशनील सिंह, पंकज गुप्ता, रमेश, सुरेश राठौर, धर्मेंद्र, राहुल, प्रदीप, हर्षित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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