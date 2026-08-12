कलान में निकाली रन फॉर वंदे मातरम यात्रा
कलान में मंगलवार को वंदे मातरम रैली निकाली गई।कलान, संवाददाता। कलान नगर में रन फॉर वंदे मातरम यात्रा निकाली गई।यात्रा को मुख्य अतिथि भाजपा नेता व समाज
कलान। कलान नगर में रन फॉर वंदे मातरम यात्रा निकाली गई।यात्रा को मुख्य अतिथि भाजपा नेता व समाजसेवी डा. विनय शर्मा ने तिरंगा को दिखाकर रवाना किया।मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर वंदे मातरम यात्रा का आयोजन किया।वंदे मातरम् के जयघोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया।जिला मंत्री शलभ मिश्रा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को जानकारी दी।जिला संयोजक बादल बजरंगी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।इस
दौरान जिला उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष जयगोपाल गुप्ता, बजरंग दल प्रखंड संयोजक शेखर सिंह, किशन स्वरूप मिश्रा, अखिलेश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश गुप्ता, कौशल कुमार, ओम सिंह, सचिन गुप्ता, गुड्डू शर्मा, शिवम श्रीवास्तव, राजेश शाक्य, संदीप ठाकुर एवं आयुष ठाकुर सहित बड़ी संख्या में विहिप-बजरंग दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं राष्ट्रभक्त युवा उपस्थित रहे।
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