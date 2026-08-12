Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कलान में निकाली रन फॉर वंदे मातरम यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

कलान में मंगलवार को वंदे मातरम रैली निकाली गई।कलान, संवाददाता। कलान नगर में रन फॉर वंदे मातरम यात्रा निकाली गई।यात्रा को मुख्य अतिथि भाजपा नेता व समाज

कलान में निकाली रन फॉर वंदे मातरम यात्रा

कलान। कलान नगर में रन फॉर वंदे मातरम यात्रा निकाली गई।यात्रा को मुख्य अतिथि भाजपा नेता व समाजसेवी डा. विनय शर्मा ने तिरंगा को दिखाकर रवाना किया।मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर वंदे मातरम यात्रा का आयोजन किया।वंदे मातरम् के जयघोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया।जिला मंत्री शलभ मिश्रा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को जानकारी दी।जिला संयोजक बादल बजरंगी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।इस

ये भी पढ़ें:Orai News: धूमधाम से निकली तिरंगा यात्रा, बाइकों पर शान से लहराया तिरंगा

दौरान जिला उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष जयगोपाल गुप्ता, बजरंग दल प्रखंड संयोजक शेखर सिंह, किशन स्वरूप मिश्रा, अखिलेश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश गुप्ता, कौशल कुमार, ओम सिंह, सचिन गुप्ता, गुड्डू शर्मा, शिवम श्रीवास्तव, राजेश शाक्य, संदीप ठाकुर एवं आयुष ठाकुर सहित बड़ी संख्या में विहिप-बजरंग दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं राष्ट्रभक्त युवा उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: तिरंगा यात्रा निकाल देश प्रेम का जगाया अलख, लगे भारत माता के जयकारे
ये भी पढ़ें:Agra News: तिरंगा यात्रा में देश भक्ति के साथ गूंजी भारत माता की जय-जयकार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।