छह ग्रामसभाओं की बदलेगी तस्वीर, सीएसआर से होगा विकास
विधायक शिव अरोरा की पहल पर, नेस्ले इंडिया द्वारा छटरपुर, धर्मपुर मटकोटा, बिंदुखेड़ा, किरतपुर, दानपुर और बागवाला गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। परियोजना में पोषण, स्वच्छता, स्थिरता और सामुदायिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रा. सभा में स्मार्ट क्लासरूम और सोलर स्ट्रीट लाइट का भी निर्माण होगा।
रुद्रपुर, संवाददाता। विधायक शिव अरोरा की पहल पर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की छह ग्रामसभाओं छतरपुर, धर्मपुर मटकोटा, बिंदुखेड़ा, किरतपुर, दानपुर और बागवाला का समग्र विकास किया जाएगा। नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योजना के तहत इन गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेगी। परियोजना का क्रियान्वयन बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाएगा। विधायक अरोरा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से नेस्ले इंडिया के साथ इस योजना पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब कंपनी ने एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के तहत इन ग्रामसभाओं में विकास कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है।
परियोजना का मुख्य फोकस पोषण, स्वच्छता, स्थिरता और सामुदायिक विकास पर रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रामसभा में घर-घर कूड़ा संग्रहण के लिए एक ई-वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका संचालन एवं रखरखाव तीन वर्षों तक कार्यदायी संस्था करेगी। इसके अलावा प्रत्येक गांव में 40 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। दानपुर और किरतपुर में यह कार्य शुरू हो चुका है। योजना के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, इंटर कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्कूलों का सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग और आरओ पेयजल व्यवस्था की जाएगी। युवाओं के लिए समय-समय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा पार्कों का सौंदर्यीकरण, न्यूट्रिशन गार्डन किट का वितरण और पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जल टंकियों की स्थापना भी की जाएगी। इन सभी सुविधाओं का रखरखाव तीन वर्षों तक संबंधित संस्था द्वारा किया जाएगा। विधायक ने कहा कि पहले चरण में छह ग्रामसभाओं को शामिल किया गया है। भविष्य में अन्य संस्थाओं के सहयोग से रुद्रपुर विधानसभा की अन्य ग्रामसभाओं को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने इस पहल के लिए नेस्ले इंडिया का आभार व्यक्त किया। इस दौरान नेस्ले इंडिया के विशाल गर्ग, छतरपुर प्रधान हरीश भट्ट, धर्मपुर प्रधान दीपक गोस्वामी, बिंदुखेड़ा प्रधान केवल सिंह, किरतपुर प्रधान आशीष यादव, दानपुर प्रधान मनदीप वर्मा, बागवाला प्रधान प्रमोद कुमार, गदरपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर, भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी, मयंक कक्कड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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