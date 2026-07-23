रुद्रपुर में ओपन शतरंज प्रतियोगिता का भव्य आगाज, 300 खिलाड़ी जुटे
रुद्रपुर में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहले स्व. धीरज सिंह रघुवंशी मेमोरियल ओपन शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने किया। 23 से 26 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेता को 4 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी।
रुद्रपुर, संवाददाता। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में देवभूमि शतरंज एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रथम स्व. धीरज सिंह रघुवंशी मेमोरियल ओपन शतरंज प्रतियोगिता का गुरुवार को डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने शुभारंभ किया। 23 से 26 जुलाई तक चलने वाली इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में भारत और नेपाल के करीब 300 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। डीएम भदौरिया ने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी सौहार्द का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज सरकार स्टेडियम में पहली बार इस स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने औक किसी भी असुविधा की स्थिति में प्रशासन को तत्काल अवगत कराने की अपील की।
इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राहुल सिंह बोहरा और कुणाल सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। सीडीओ दिवेश शाशनी ने कहा कि जिला प्रशासन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। देवभूमि शतरंज एसोसिएशन के महासचिव संजीव चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता को चार लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में डीडी सिंह, सीमा सिंह, जानकी कार्की, आरसी तिवारी, टिंकू, मृत्युंजय सिंह, रूपेश, अभि सिंह सहित खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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