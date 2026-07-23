Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

रुद्रपुर में एक आरोपी को बालिका से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई। घटना 11 अप्रैल 2023 को हुई जब नौ वर्षीय बच्ची अपने दोस्त के साथ पार्क गई थी। आरोपी को दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना का विवरण

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 11 अप्रैल 2023 को उसकी नौ वर्षीय पुत्री अपनी सात वर्षीय सहेली के साथ पार्क में खेलने गई थी। शाम छह बजे जब वह वापस घर आई तो उसने बताया कि मेट्रोपोलिस निवासी रोहित ने उसके साथ अश्लील हरकत की। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया। वहीं मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए।

अदालत का निर्णय

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने मूल रूप से ग्राम लालपुर आजादपुर, थाना बंडा जिला शाहजहांपुर यूपी और हाल मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर निवासी रोहित कुमार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि दस हजार का अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ये मामला कब हुआ?
यह मामला 11 अप्रैल 2023 को हुआ।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।