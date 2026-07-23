बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा
रुद्रपुर में एक आरोपी को बालिका से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई। घटना 11 अप्रैल 2023 को हुई जब नौ वर्षीय बच्ची अपने दोस्त के साथ पार्क गई थी। आरोपी को दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना का विवरण
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 11 अप्रैल 2023 को उसकी नौ वर्षीय पुत्री अपनी सात वर्षीय सहेली के साथ पार्क में खेलने गई थी। शाम छह बजे जब वह वापस घर आई तो उसने बताया कि मेट्रोपोलिस निवासी रोहित ने उसके साथ अश्लील हरकत की। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया। वहीं मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए।
अदालत का निर्णय
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने मूल रूप से ग्राम लालपुर आजादपुर, थाना बंडा जिला शाहजहांपुर यूपी और हाल मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर निवासी रोहित कुमार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि दस हजार का अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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