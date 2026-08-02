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हरचंदपुर में रूद्र पूजा के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- गांव गांव आयोजन कर दिया जा रहा नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश रहा नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फोटो:: 2 बिज 90, 91-हरचंदपुर में

हरचंदपुर में रूद्र पूजा के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन
हरचंदपुर में रूद्र पूजा के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन

पवित्र श्रावण मास के अवसर पर आर्ट ऑफ़ लिविंग के बेंगलुरु आश्रम की टीम के सहयोग से भाकियू (अराजनैतिक) द्वारा गांव हरचंदपुर के शिव मंदिर पर रविवार को रूद्र पूजा और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाकियू युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने बताया कि जनपद बिजनौर के गांव-गांव में रुद्र पूजा एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना के साथ-साथ समाज में नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्राम विकास के प्रति जनजागरण करना है । उन्होंने बताया कि पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना के माध्यम से युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाने का संकल्प दिलाया जा रहा है।

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साथ ही देश, गांव, किसान और समाज की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली के लिए सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में रुद्र पूजा के उपरांत एक पौधे का रोपण भी किया जा रहा है। आर्ट ऑफ़ लिविंग के बेंगलुरु आश्रम से पधारे आचार्य ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि युवा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य कमजोर हो जाता है। उन्होंने युवाओं से शराब, तंबाकू एवं अन्य सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि भगवान शिव का संदेश आत्मसंयम, साधना और सकारात्मक जीवन है। उन्होंने कहा कि जो युवा अपने शरीर, मन और विचारों को शुद्ध रखता है, वही समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सभी युवाओं को संकल्प दिलाया कि वे स्वयं भी नशामुक्त रहेंगे और अपने गांव तथा समाज को भी नशामुक्त बनाने में सक्रिय योगदान देंगे।कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजेंद्र सिंह रहे, इस अवसर पर कुलबीर सिंह, राजवीर काकरान, राजीव कुमार, मंजीत चौधरी,अरविंद राठी, विकास कुमार, राजू, अभिषेक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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