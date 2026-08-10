नन्हे निशानेबाज अशमित ने जीता रजत, रुड़की का बढ़ाया मान
रुड़की के नन्हे निशानेबाज अशमित सैनी ने 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान अंडर-12 वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में टीम के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और व्यक्तिगत स्पर्धा में भी 197 अंक बनाए। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है।
दून में दो से आठ अगस्त तक आयोजित 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में रुड़की के नन्हे निशानेबाज अशमित सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। अंडर-12 वर्ग की एन-125, 10 मीटर एयर पिस्टल मेन सिटिंग टीम स्पर्धा में अशमित ने टीम को दूसरा स्थान दिलाया। उनकी उपलब्धि से परिवार और शहर के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में अशमित ने 197 अंक का शानदार स्कोर हासिल किया। उन्होंने पहले राउंड में 97 और दूसरे राउंड में पूरे 100 अंक अर्जित किए। इसके बाद टीम स्पर्धा में अशमित ने अधिराज चौधरी और अथर्व के साथ मिलकर कुल 590 अंक हासिल किए।
शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया और रजत पदक जीता।
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