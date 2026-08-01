65 खाद्य नमूने लिए, 7 प्रथम दृष्टया अमानक मिले
कांवड़ मेला-2026 के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र की 30 प्रतिष्ठानों की जांच में 65 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें से 7 नमूने अमानक पाए गए। ये नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
रुड़की, संवाददाता। कांवड़ मेला-2026 के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसते हुए व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। खाद्य विश्लेषणशाला के उपयुक्त वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र की 30 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान 65 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें से 7 नमूने प्रथम दृष्टया अमानक पाए गए। इनमें मिठाई के 5 और दूध के 2 नमूने शामिल हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
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