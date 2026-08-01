20 करोड़ के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की तैयारी तेज
रुड़की सिविल अस्पताल में 20 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और निर्माण से पूर्व अवरोधों को हटाने के लिए आगे की तैयारियों पर चर्चा की। प्रस्तावित भवन स्थल का जायजा लिया गया।
रुड़की, संवाददाता। रुड़की सिविल अस्पताल में प्रस्तावित 20 करोड़ रुपये की लागत वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण की दिशा में कवायद तेज हो गई है। शुक्रवार को कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर निर्माण स्थल का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन के साथ आवश्यक तैयारियों पर मंथन किया। निर्माण शुरू होने से पहले स्थल पर मौजूद अवरोधों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित भवन स्थल पर खड़े पांच पेड़ों, तीन विद्युत पोल और आसपास स्थित रोटरी क्लब भवन की स्थिति का अवलोकन किया।
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