पारस सैनी ने योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते
रबर ब्वॉय पारस सैनी ने सीबीएसई क्लस्टर जोनल सेकंड योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता से उन्होंने सीबीएसई नेशनल योगासन प्रतियोगिता में स्थान सुनिश्चित किया है। खेल जगत और सामाजिक संगठनों ने उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
रबर ब्वॉय पारस सैनी ने सीबीएसई क्लस्टर जोनल सेकंड योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव एड. महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि इस शानदार उपलब्धि के साथ पारस सैनी ने सीबीएसई नेशनल योगासन प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। यह उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। पारस सैनी की इस उपलब्धि पर खेल जगत व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें