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पारस सैनी ने योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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रबर ब्वॉय पारस सैनी ने सीबीएसई क्लस्टर जोनल सेकंड योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता से उन्होंने सीबीएसई नेशनल योगासन प्रतियोगिता में स्थान सुनिश्चित किया है। खेल जगत और सामाजिक संगठनों ने उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पारस सैनी ने योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते

रबर ब्वॉय पारस सैनी ने सीबीएसई क्लस्टर जोनल सेकंड योगासन प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव एड. महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि इस शानदार उपलब्धि के साथ पारस सैनी ने सीबीएसई नेशनल योगासन प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। यह उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। पारस सैनी की इस उपलब्धि पर खेल जगत व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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