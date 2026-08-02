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बिक्रमगंज लोक सूचना पदाधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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राज्य सूचना आयोग ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोक सूचना पदाधिकारी को 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपीलकर्ता विद्यासागर सिंह द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में चार वर्ष से अधिक समय लगा। आयोग ने अगली सुनवाई से पहले आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

बिक्रमगंज लोक सूचना पदाधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

दिनारा, एक संवाददाता। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े एक मामले में लापरवाही बरतने पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिक्रमगंज के लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक विद्युत अभियंता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग के अनुसार, अपीलकर्ता विद्यासागर सिंह द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में चार वर्षों से अधिक समय बीत गया, लेकिन संबंधित अधिकारी की ओर से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा मामले की लगातार सुनवाई में भी अधिकारी अनुपस्थित रहे। राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराकर संबंधित अधिकारी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हों।

साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अर्थदंड की राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटकर सरकारी कोष में जमा कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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