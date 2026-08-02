कुर्क भूमि मामले में पुलिस से आरटीआई के अंतर्गत मांगा जवाब
राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के जिला प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल ने न्यूरिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि न्यायालय से कुर्क भूमि पर अवैध कब्जे के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कपिल ने पुलिस से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी है, और संतोषजनक कार्रवाई न मिलने पर हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
मझोला। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के जिला प्रतिनिधि एवं युवा व्यापार मंडल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने थाना न्यूरिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एएसपी से सूचना का अधिकार में जवाब मांगा है। आरोप है कि न्यायालय से कुर्क भूमि पर अवैध कब्जे और तहसीलदार की जांच में तथ्य सामने आने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आरटीआई के माध्यम से पुलिस से शिकायतों पर हुई कार्रवाई, जांच आख्या और जनरल डायरी की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं। कपिल ने कहा कि संतोषजनक कार्रवाई न हुई तो मामला हाई कोर्ट ले जाएंगे।
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