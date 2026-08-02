Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुर्क भूमि मामले में पुलिस से आरटीआई के अंतर्गत मांगा जवाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के जिला प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल ने न्यूरिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि न्यायालय से कुर्क भूमि पर अवैध कब्जे के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कपिल ने पुलिस से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी है, और संतोषजनक कार्रवाई न मिलने पर हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

कुर्क भूमि मामले में पुलिस से आरटीआई के अंतर्गत मांगा जवाब

मझोला। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के जिला प्रतिनिधि एवं युवा व्यापार मंडल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने थाना न्यूरिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एएसपी से सूचना का अधिकार में जवाब मांगा है। आरोप है कि न्यायालय से कुर्क भूमि पर अवैध कब्जे और तहसीलदार की जांच में तथ्य सामने आने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आरटीआई के माध्यम से पुलिस से शिकायतों पर हुई कार्रवाई, जांच आख्या और जनरल डायरी की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं। कपिल ने कहा कि संतोषजनक कार्रवाई न हुई तो मामला हाई कोर्ट ले जाएंगे।

ये भी पढ़ें:आरटीआई के तहत दायर आवेदन में उठे संविधान, धर्म, जाति और आरक्षण से जुड़े विषयों पर विधि मंत्रालय ने सूचना देने से किया इंकार, आवेदन को बताया प्रश्नात्मक
ये भी पढ़ें:लखीसराय: आरटीआई के तहत दायर आवेदन में उठे संविधान, धर्म, जाति और आरक्षण से जुड़े विषयों पर विधि मंत्रालय ने सूचना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News High Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।