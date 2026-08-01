लखीसराय: आरटीआई के तहत दायर आवेदन में उठे संविधान, धर्म, जाति और आरक्षण से जुड़े विषयों पर विधि मंत्रालय ने सूचना
लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट सिरीश कुमार शांडिल्य द्वारा दायर RTI आवेदन को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचना की श्रेणी से बाहर बताकर अस्वीकृत कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि आवेदन में दस्तावेजों की मांग नहीं की गई थी, इसलिए इसे सूचना के अंतर्गत नहीं माना गया।
लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट आवाज-ए-सिरीश शांडिल्य के संस्थापक सह अध्यक्ष एडवोकेट सिरीश कुमार शांडिल्य के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारतीय संविधान में धर्म, जाति, आरक्षण तथा जातीय जनगणना से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मांगने वाले आवेदन को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचना की श्रेणी से बाहर बताते हुए उत्तर देने से इंकार कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आवेदन में किसी उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड की मांग नही की गई थी, बल्कि प्रश्नात्मक स्वरूप में स्पष्टीकरण और निष्कर्ष मांगे गए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत "सूचना" नही माना जा सकता है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग (आरटीआई सेल) के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) द्वारा 7 जुलाई 2026 को जारी पत्र में लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के जकड़पुरा निवासी अधिवक्ता सिरीश कुमार शांडिल्य को यह जानकारी दी गई। यह उत्तर उनके 10 जून 2026 को दायर आरटीआई आवेदन के संदर्भ में दिया गया।
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