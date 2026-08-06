संसद में कोल्ड ड्रिंक बैन, जनता के लिए खुलेआम बिक रही

हाथरस, संवाददाता। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रवीण वार्ष्णेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि संसद भवन परिसर में कोल्ड ड्रिंक और शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर प्रतिबंध है। जबकि आम नागरिकों के लिए इनकी बिक्री जारी है। बुधवार को प्रेस वार्ता में प्रवीण वार्ष्णेय ने बताया कि उन्होंने 4 जुलाई को आरटीआई के माध्यम से लोकसभा सचिवालय से आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि संसद भवन परिसर में कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध का आदेश और आधार क्या है। यदि यह पेय पदार्थ सांसदों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो 140 करोड़ आम नागरिकों के लिए खुले में क्यों बेचे जा रहे हैं।

साथ ही, उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों में भी ऐसे प्रतिबंध के प्रस्ताव के बारे में पूछा था। लोकसभा सचिवालय ने 30 जुलाई को अपने जवाब में बताया कि संसद की कैंटीन में 6 अगस्त 2003 से कोल्ड ड्रिंक प्रतिबंधित है। इस आदेश में संयुक्त समिति ऑन फूड मैनेजमेंट के अध्यक्ष ई. अहमद, सांसद के निर्देशानुसार संसद परिसर से पेप्सी, कोका-कोला, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट सहित सभी ब्रांडों की आपूर्ति, विज्ञापन और फ्रिज तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस आरटीआई से यह खुलासा होता है कि सरकार और संसद दोहरे मापदंड अपना रही है। पिछले 23 साल से देश के सांसदों की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक प्रतिबंधित हैं, लेकिन वही कंपनियां देश की 140 करोड़ जनता को ये पेय पदार्थ खुलेआम बेच रही हैं। प्रवीण ने मांग की है कि सरकार संसद की तरह ही देशभर में कोल्ड ड्रिंक और उच्च शर्करा पेय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में इनकी बिक्री पर रोक लगाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथम अपील दायर की जाएगी, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस मौके पर कमलकांत दोबरावाल, उपवेश कौशिक, शैलेंद्र सांवलिया आदि मौजूद थे।