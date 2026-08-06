Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संसद में कोल्ड ड्रिंक बैन, जनता के लिए खुलेआम बिक रही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

आरटीआई एक्टिविस्ट प्रवीण वाष्र्णेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि संसद भवन परिसर में कोल्ड ड्रिं

संसद में कोल्ड ड्रिंक बैन, जनता के लिए खुलेआम बिक रही

हाथरस, संवाददाता। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रवीण वार्ष्णेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि संसद भवन परिसर में कोल्ड ड्रिंक और शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर प्रतिबंध है। जबकि आम नागरिकों के लिए इनकी बिक्री जारी है। बुधवार को प्रेस वार्ता में प्रवीण वार्ष्णेय ने बताया कि उन्होंने 4 जुलाई को आरटीआई के माध्यम से लोकसभा सचिवालय से आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि संसद भवन परिसर में कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध का आदेश और आधार क्या है। यदि यह पेय पदार्थ सांसदों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो 140 करोड़ आम नागरिकों के लिए खुले में क्यों बेचे जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:‘जानने के अधिकार’ याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा

साथ ही, उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों में भी ऐसे प्रतिबंध के प्रस्ताव के बारे में पूछा था। लोकसभा सचिवालय ने 30 जुलाई को अपने जवाब में बताया कि संसद की कैंटीन में 6 अगस्त 2003 से कोल्ड ड्रिंक प्रतिबंधित है। इस आदेश में संयुक्त समिति ऑन फूड मैनेजमेंट के अध्यक्ष ई. अहमद, सांसद के निर्देशानुसार संसद परिसर से पेप्सी, कोका-कोला, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट सहित सभी ब्रांडों की आपूर्ति, विज्ञापन और फ्रिज तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस आरटीआई से यह खुलासा होता है कि सरकार और संसद दोहरे मापदंड अपना रही है। पिछले 23 साल से देश के सांसदों की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक प्रतिबंधित हैं, लेकिन वही कंपनियां देश की 140 करोड़ जनता को ये पेय पदार्थ खुलेआम बेच रही हैं। प्रवीण ने मांग की है कि सरकार संसद की तरह ही देशभर में कोल्ड ड्रिंक और उच्च शर्करा पेय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में इनकी बिक्री पर रोक लगाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथम अपील दायर की जाएगी, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस मौके पर कमलकांत दोबरावाल, उपवेश कौशिक, शैलेंद्र सांवलिया आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।