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दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति जानने को आरटीआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सूरत, एजेंसी। सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)

दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति जानने को आरटीआई

सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। कार्यकर्ता का आरोप है कि दीपके को उनके पिता ने पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, जबकि वे महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मी हैं। कार्यकर्ता अमित तिवारी ने चुनाव आयोग के अलावा केंद्रीय वस्तु एवं कर सेवा (सीजीएसटी) को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा सीजेपी प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए घोषित वित्तीय कोष की भी जानकारी मांगी है। तिवारी ने दीपके के पिता भगवानराव दीपके की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है, जो महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

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उन्होंने वे अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सके थे। तिवारी ने कहा कि सीजेपी एक अपंजीकृत संस्था है लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम कर रही है। अगर इसे कानूनी सहायता के फंड के तौर पर एक करोड़ रुपये देने का वादा किया गया है, तो चुनाव आयोग को इसकी जाच करनी चाहिए।

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