दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति जानने को आरटीआई

सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। कार्यकर्ता का आरोप है कि दीपके को उनके पिता ने पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, जबकि वे महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मी हैं। कार्यकर्ता अमित तिवारी ने चुनाव आयोग के अलावा केंद्रीय वस्तु एवं कर सेवा (सीजीएसटी) को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा सीजेपी प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए घोषित वित्तीय कोष की भी जानकारी मांगी है। तिवारी ने दीपके के पिता भगवानराव दीपके की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है, जो महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।