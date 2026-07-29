गुरु पूर्णिमा पर आरएसएस ने किया भगवा ध्वज का पूजन
स्वयंसेवकों ने रीक्रिएशन क्लब में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया भगवा ध्वज को त्याग, तपस्या, शौर्य और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बताया गया
स्वयंसेवकों ने रीक्रिएशन क्लब में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया भगवा ध्वज को त्याग, तपस्या, शौर्य और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बताया गया भभुआ, नगर संवाददाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भभुआ नगर इकाई की ओर से गुरु पूर्णिमा पर रीक्रिएशन क्लब में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने संघ के भगवा ध्वज को गुरु मानकर विधिवत पूजन किया और उसके प्रति अपनी श्रद्धा एवं समर्पण व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान बौद्धिककर्ता रामधार पाण्डेय ने कहा कि संघ की परंपरा में भगवा ध्वज को गुरु का स्थान प्राप्त है। भगवा ध्वज त्याग, तपस्या, शौर्य और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा पर भगवा ध्वज का पूजन कर राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में नगर सह कार्यवाह पप्पू जायसवाल समेत शिवम, हर्षवर्द्धन श्रीवास्तव, अभय शुभम, कुंदन पाण्डेय, मृत्युंजय सहित कई स्वयंसेवक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने संघ के आदर्शों और संस्कारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।
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