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सिंदरी में आरएसएस का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विवेकानंद शाखा ने बुधवार को सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर विद्या विकास समिति के प्रमुख नीरज कुमार लाल और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने गुरु दक्षिणा का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प लिया।

सिंदरी में आरएसएस का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विवेकानंद शाखा की ओर से बुधवार को सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हुआ। इसमें विद्या विकास समिति के धनबाद विभाग प्रमुख नीरज कुमार लाल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, विकास गिरी, प्रकाश बाउरी और सुनील कुमार पाठक मुख्य रूप से उपस्थित थे। नीरज कुमार लाल ने गुरु दक्षिणा के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराया।

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