स्वयं सेवकों ने जिस संघ रूपी वृक्ष को सींचा वह आज वट वृक्ष

हाथरस। वरिष्ठ कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होती है। युवा कार्यकर्ताओं को उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिये। संघ की शताब्दी वर्ष तक की गौरवशाली यात्रा में संघ के स्वयंसेवको ने स्वयं को समर्पित किया। संघ के प्रारम्भ में समाज की उपेक्षा ,मध्यकाल में विरोध को सहा लेकिन हिन्दू समाज संगठित रहे और भारत माता की विश्व में जय जयकार हो इस लक्ष्य को लेकर संघ निरन्त आगे बढ़ता रहा। उक्त बाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि के अखिल भारतीय सह संयोजक राकेश जैन ने कही। रामबाग इंटर कॉलेज में आयोजित वरिष्ठ स्वयंसेवको के साथ सुख दुख पर चर्चा विषय पर आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि ने कहीं।

गोष्ठी का शुभारंभ वंदेमातरम के समूहिक गान से हुआ। विद्यालय के प्रबंधक ओमप्रकाश एवं अध्यक्ष नरेश वर्मा ने मंचासीन अतिथियों पर्यावरण गतिविधि के अखिल भारतीय सह संयोजक राकेश जैन ,जगतगुरू शंकराचार्य आश्रम के प्रमुख महन्त सहजानन्द ब्रह्मचारी शक्तिपीठ शाकुम्भरी देवी, नगर संघचालक डॉक्टर पीपी सिंह का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि राकेश जैन ने कहा कि अथक परिश्रम और शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार रहा है। वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने जिस संघ रूपी वृक्ष को कठिन परिश्रम से सींचा वह आज वट वृक्ष बन चुका है। जिसकी छाया में एकजुट हिन्दू समाज खड़ा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पेड़ पौधे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, जल और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने जल संरक्षण करने तथा प्लास्टिक का प्रयोग न करने की बात कही। उन्होंने पर्यावरण के लिये प्रतिदिन 15 मिनट देने का आह्वान किया। गोष्ठी में वरिष्ठ कार्यकर्तों ने अपने अनुभव साझा किये। अंत मे गोष्ठी संयोजक पूर्व सह जिला कार्यवाह सुरेश बागड़ी ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह ने किया। इस मौके पर योगेश बागड़ी, राजीव आर्य आदि कार्यकर्ता शामिल हुए।