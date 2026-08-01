शिक्षण संस्थानों को नई पीढ़ी के अनुरूप बदलना होगा : होसबाले
मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित एक गोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को नई पीढ़ी की जरूरतों के अनुसार बदलना होगा। उन्होंने शिक्षा में चरित्र और मूल्यों के विकास, और 'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण पर जोर दिया।
मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शनिवार को कहा कि देश में शिक्षण संस्थानों को नई पीढ़ी के अनुरूप बदलना होगा। उन्होंने संस्थानों में भारत की सभ्यता से जुड़ाव रखते हुए नई पीढ़ी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शिक्षण के तौर-तरीकों में बदलाव की जरूरत जताई। होसबाले मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गोष्ठी ‘विकसित भारत के लिए शिक्षा’ को संबोधित कर रहे थे। होसबाले ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो न केवल ज्ञान और कौशल को बढ़ावा दे, बल्कि चरित्र और मूल्यों का भी विकास करे।उन्होंने
जोर देकर कहा कि शिक्षा को छात्रों को जीवन के सर्वांगीण विकास के अनुरूप होना चाहिए। इसमें भौतिक प्रगति और नैतिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के बीच संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। होसबाले ने ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण को देश की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने जोर दिया कि प्रगति देश की सांस्कृतिक नींव से जुड़ी होनी चाहिए।
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