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आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद दो दिवसीय प्रवास पर लखीसराय पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- कार्यकर्ता से संगठन विस्तार, शाखा सुदृढ़ीकरण और सामाजिक समरसता पर दिया जोरकेआरके मैदान में आरएसएस कार्यकर्ता को संबोधित करते क्षेत्र प्रचारक रामनवमी

आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद दो दिवसीय प्रवास पर लखीसराय पहुंचे

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के उतर पूर्व उत्तर बिहार, पूर्व बिहार एवं झारखंड के क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद दो दिवसीय प्रवास पर शनिवार को लखीसराय पहुंचे। प्रवास के दौरान उन्होंने संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ बैठक कर संघ के विस्तार, शाखा को सुदृढ़ बनाने व समाज के विभिन्न वर्गों तक संगठन की पहुंच बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की।

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बैठक की चर्चा

शनिवार की शाम आयोजित बैठक में क्षेत्र प्रचारक ने कार्यकर्ता से नियमित संपर्क, सेवा कार्यों और सामाजिक समरसता के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करना है। इसके लिए प्रत्येक स्वयंसेवक को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए।

स्वयंसेवक को संबोधित करना

रविवार सुबह केआरके मैदान स्थित केशव तरुण व्यवसाय शाखा में उन्होंने स्वयंसेवक को संबोधित करते हुए शाखा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नियमित शाखा से अनुशासन, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होता है। शाखा के माध्यम से स्वयंसेवकों में सेवा, समर्पण और संगठनात्मक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है।

कार्यक्रम में भागीदारी की अपील

क्षेत्र प्रचारक ने 29 जुलाई से 16 अगस्त तक चल रहे भगवा ध्वज एवं गुरु पूजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम संगठन की परंपरा और वैचारिक मूल्यों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में संघ के बढ़ते प्रभाव और सेवा कार्यों को कमजोर करने के लिए विभिन्न दुर्जन शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। ऐसे समय में स्वयंसेवकों को सजग, संयमित और संगठित रहकर सकारात्मक कार्यों के माध्यम से समाज का विश्वास और अधिक मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ता से समाजहित और राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने व संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मौके पर पूर्व बिहार सह प्रांत प्रचारक आशीष लोहानी, मुंगेर विभाग प्रचारक देवेंद्र कुमार, जिला प्रचारक मंतोष कुमार, मुंगेर विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख मधुसूदन प्रसाद, विभाग व्यवस्था प्रमुख राजेश गुप्ता, सह जिला कार्यवाह प्रशांत कुमार, नगर संचालक डॉ आरबी दास एवं सह नगर संचालक विक्रम प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक ने किस विषय पर चर्चा की?
आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक ने संगठन के विस्तार, शाखा को सुदृढ़ बनाने व समाज के विभिन्न वर्गों तक संगठन की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की।

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