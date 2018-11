घोषणा-पत्र पर RSS के नाम पर भड़की BJP, कहा- कांग्रेस का एक ही मकसद है मंदिर नहीं बनने देंगे और शाखा नहीं चलने देंगे

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी 'वचनपत्र' में सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र आने के बाद से बीजेपी आक्रामक हो गई है और उसने इस बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का एक ही मकसद है मंदिर नहीं बनने देंगे और शाखा नहीं चलने देंगे।

Looks like the Congress these days has only one motto- 'Mandir nahi ban ne denge, Shakha nahi chalne denge:' Sambit Patra,BJP on #Congress in its manifesto in #MadhyaPradesh says RSS 'shakhas' would not be allowed in Government buildings pic.twitter.com/ixMU7ZHUgn

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता नक्सलियों का समर्थन करते हैं, लेकिन संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। जबकि कांग्रेस महासचिव दीपक बावरिया ने कुछ समय पहले अपने कार्यकतार्ओं से कहा था कि अनुशासन सीखने की जरूरत आरएसएस से है। अब कांग्रेस के कल जारी किए गए घोषणापत्र 'वचनपत्र' में संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह संघ पर किस तरह के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लिया और कहा कि वे सच कहते हैं कि जब वह (सिंह) बोलते हैं कि कांग्रेस के वोट कटते हैं।

पात्रा का दावा है कि दिग्विजय सिंह इस तरह की भाषा बोलते हैं, इसलिए ही कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में काफी आपत्तिजनक और असम्मानजनक टिप्पणी कर चुके हैं और आज फिर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम के लिए चौराहा ढूंढ रहे हैं। यह सब बातें कांग्रेस नेताओं को शोभा नहीं देती हैं। देश और प्रदेश की जनता इन सब बातों को लेकर कांग्रेस को जवाब देगी।

वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस वचन पत्र में अपने विचार सामने लाते हुए संघ पर प्रतिबंध लगाने का "वचन" दिया है! अच्छा होता, अगर वो सिमी जैसे आतंकवादी संगठनो पर प्रतिबंध लगाते। पर वहां क्यो लगाएंगे, आपकी राजनीति तुष्टिकरण व वोटबैंक की ही जो है। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

RSS is a political org. If Congress party in MP in their manifesto has said it will put an end to this practice, I see nothing wrong with that. Governments servants as long as they are working in govt shouldn't openly associate with a political party: Congress's P Chidambaram pic.twitter.com/14RinugpsI