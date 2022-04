मानहानि केस में कोर्ट के आदेश पर RSS नेता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी को जुर्माने के तौर पर दिए 1500 रुपये

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले आरएसएस नेता राजेश कुंटे ने कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी को 1500 रुपये का जुर्माना दे दिया है। इस मामले पर 10 मई को सुनवाई होनी है।

इस खबर को सुनें