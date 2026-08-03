आरएसएस ने कोचिंग संस्थानों में चलाया युवा प्रबोधन अभियान
भुरकुंडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा युवा प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने राष्ट्रहित से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में युवाओं से समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया।
भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से सोमवार को भुरकुंडा क्षेत्र के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में युवा प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि युवा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित न रहें, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने समय का सदुपयोग, नशामुक्त जीवन और सामाजिक समरसता को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। अंत में युवाओं से राष्ट्र की उन्नति और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लेने का आग्रह किया गया।
संघ पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें