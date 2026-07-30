राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु कार्यक्रम आयोजितराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु कार्यक्रम आयोजितराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु कार्यक्रम आयोजितराष्ट
नगर स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सह विभाग प्रचारक केंद्र अनूपशहर देशराज मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने गुरु के प्रति भाव व्यक्त किये। मुख्य वक्ता देशराज ने समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए पंच परिवर्तन को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर संघ के ध्वज की विधि-विधान से पूजा की गई और स्वयंसेवकों ने प्रणाम कर गुरु दक्षिणा अर्पित की। कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल, कुलदीप सिंहल, प्रेम भूषण सहित स्वयंसेवक और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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