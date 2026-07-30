Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु कार्यक्रम आयोजितराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु कार्यक्रम आयोजितराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु कार्यक्रम आयोजितराष्ट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित

नगर स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सह विभाग प्रचारक केंद्र अनूपशहर देशराज मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने गुरु के प्रति भाव व्यक्त किये। मुख्य वक्ता देशराज ने समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए पंच परिवर्तन को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर संघ के ध्वज की विधि-विधान से पूजा की गई और स्वयंसेवकों ने प्रणाम कर गुरु दक्षिणा अर्पित की। कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल, कुलदीप सिंहल, प्रेम भूषण सहित स्वयंसेवक और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा समर्पण कार्यक्रम सम्पन्न
ये भी पढ़ें:आरएसएस ने किया गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन
ये भी पढ़ें:आरएसएस ने किया भगवा ध्वज का पूजन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
RSS Bulandsehar Latest News Bulandsehar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।