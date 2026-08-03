बारियातू में आरएसएस की गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित
बारियातू में बठेठ हनुमान मंदिर और गड़गोमा में आरएसएस की गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वंय सेवको ने भगवा ध्वज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। संघचालक जानकीनंदन राणा ने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का संरक्षण करने की बात की, और सभी को अपने आय का दसवां हिस्सा राष्ट्र हित में समर्पित करने का आह्वान किया।
बारियातू, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत बठेठ हनुमान मंदिर व गड़गोमा में आरएसएस की गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित की गई। दोनों स्थानों में सर्वप्रथम परम् पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानते हुए उपस्थित स्वंय सेवको ने अपना अपना गुरु दक्षिणा समर्पण किया। इसके पश्चात् पलामू विभाग संघचालक जानकीनंदन राणा ने स्वंय सेवको को संबोधित करते हुए बताया कि हिन्दूसमाज सनातन धर्म,भारतीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए ही राष्ट्र को विश्व गुरु सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होता है। वर्तमान समय मे सभी शिक्षण संस्थानों में संस्कृति का पाठ पढ़ाना जरूरी है। गुरु दक्षिणा का उद्देश्य और इतिहास के सम्बंध में भी बताया गया।
साथ ही कहा कि प्रत्येक सनातनी को अपनी कमाई का दसवां हिस्सा राष्ट्र हित के लिये समर्पण करना चाहिए। दोनों स्थानों में काफी संख्या में स्वंय सेवक उपस्थित थे।
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