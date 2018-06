आरएसएस मानहानि मामलाः आज भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में पेश होंगे। इसके लिए वह मुंबई पहुंच चुके हैं। बता दें कि अदालत में पेशी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुंबई आगमन पर मुंबई कांग्रेस ने उनके स्वागत के लिए एक हजार ऑटो रिक्शा वालों को तैयार किया है।

#Maharashtra: Congress President Rahul Gandhi arrives at Mumbai Airport. He will appear before a magistrate court in Bhiwandi, Thane in connection with a defamation case filed by Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). pic.twitter.com/JUxI4A64ac