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संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन-जी और अल्फा से करेंगे संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में 100 शहरों के 2000 से अधिक युवाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का शीर्षक 'दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका : भारतीय तरीका' है, जिसमें छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन-जी और अल्फा से करेंगे संवाद

मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत देश के जेन-जी और जेन-एल्फा से सीधा संवाद करने वाले हैं। छह अगस्त को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वह 100 शहरों के 2000 से अधिक छात्रों को संबोधित करेंगे। एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ‘इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स’ की सालाना चैंपियनशिप कांफ्रेंस का उद्धाटन छह अगस्त को होगा। उद्धाटन समारोह का मुख्य विषय ‘दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका : भारतीय तरीका’ है, जिस पर संघ प्रमुख भागवत छात्रों को संबोधित और उनसे बातचीत भी करेंगे।बयान

के अनुसार, इस कार्यक्रम में देश के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल आयु वर्ग के छात्र शामिल होंगे। कांफ्रेंस के दौरान छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करेंगे।

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