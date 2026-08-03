संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन-जी और अल्फा से करेंगे संवाद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में 100 शहरों के 2000 से अधिक युवाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का शीर्षक 'दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका : भारतीय तरीका' है, जिसमें छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत देश के जेन-जी और जेन-एल्फा से सीधा संवाद करने वाले हैं। छह अगस्त को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वह 100 शहरों के 2000 से अधिक छात्रों को संबोधित करेंगे। एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ‘इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स’ की सालाना चैंपियनशिप कांफ्रेंस का उद्धाटन छह अगस्त को होगा। उद्धाटन समारोह का मुख्य विषय ‘दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका : भारतीय तरीका’ है, जिस पर संघ प्रमुख भागवत छात्रों को संबोधित और उनसे बातचीत भी करेंगे।बयान
के अनुसार, इस कार्यक्रम में देश के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल आयु वर्ग के छात्र शामिल होंगे। कांफ्रेंस के दौरान छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें