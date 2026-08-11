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अपनापन की भावना हो तो दुनिया में टकराव नहीं होंगे: भागवत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सार्वभौमिक चेतना मानवता को जोड़ती है। अगर लोग इस जुड़ाव को समझें और इसके अनुसार व्यवहार करें, तो टकराव खत्म हो जाएगा। गणेश टेकरी मंदिर में पूजा करते हुए, भागवत ने भगवान गणेश को ऊर्जा का स्रोत बताते हुए अपनापन की भावना की ओर इशारा किया।

अपनापन की भावना हो तो दुनिया में टकराव नहीं होंगे: भागवत

नागपुर, एजेंसी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि सार्वभौमिक चेतना मानवता को जोड़ती है। अगर लोग इस साझा जुड़ाव को समझें और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करें, तो दुनिया में टकराव नहीं रहेंगे। भागवत ने नागपुर के मशहूर गणेश टेकरी मंदिर में पूजा की। भागवत ने कहा कि भगवान गणेश ऊर्जा के स्रोत हैं और संगठन का सही अर्थ बताते हैं। हर कोई इस अपनापन की भावना को सूक्ष्म रूप से जानता है और जुड़ाव महसूस करता है।

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